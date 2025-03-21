«НАШЕ Радио» назвало имена победителей премии «Чартова Дюжина»

Победителем в номинации «Альбом» стала группа «Ленинград» и ее «Синяя Богиня». А в номинации «Взлом» премию взяла группа «Бонд с кнопкой».

Фронтмен группы «RADIO TAPOK» Олег Абрамов одержал победу в номинации «Солист», а в женской версии номинации слушатели выбрали Дарью Ставрович «Нуки».

Группой года стала «Гудтаймс» - российская рок-группа, зародившаяся в Костроме. А концерт группы «The Hatters» 14 декабря в «ВТБ Арена» оказался самым запоминающимся выступлением, победив в своей номинации.