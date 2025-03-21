«НАШЕ Радио» назвало имена победителей премии «Чартова Дюжина»
«НАШЕ Радио» объявило победителей XVIII ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина». Имена лучших артистов были озвучены 21 марта в специальном выпуске хит-парада радиостанции.
Главной песней признана работа группы «Мельница» под названием «Царевич». Лауреат в данной номинации стал известен публике в конце декабря 2024 года: композиция сумела обойти, по мнению слушателей, всех конкурентов, которые звучали в чарте в течение года.
Победителем в номинации «Альбом» стала группа «Ленинград» и ее «Синяя Богиня». А в номинации «Взлом» премию взяла группа «Бонд с кнопкой».
Фронтмен группы «RADIO TAPOK» Олег Абрамов одержал победу в номинации «Солист», а в женской версии номинации слушатели выбрали Дарью Ставрович «Нуки».
Группой года стала «Гудтаймс» - российская рок-группа, зародившаяся в Костроме. А концерт группы «The Hatters» 14 декабря в «ВТБ Арена» оказался самым запоминающимся выступлением, победив в своей номинации.
Работа Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов» «Не смотри на меня» одержала победу в номинации «Видеоклип». Песня «Сталкер», которую записали КняZz и Джо Линн Тёрнер, заняла первое место в номинации «Совместная работа». А хит группы «Любэ» - «Главное, что есть ты у меня» в исполнении «25/17» победил в номинации «Кавер». Лучшим сайд-проектом был выбран «Проект О» группы «Ундервуд» и Константина Хабенского.
Победу в номинации «НАШЕ кино» одержал актер Юра Борисов, который хоть и не получил в этом году «Оскар», но сумел прославить российскую актерскую школу в Каннах и еще на десятке кинофестивалей по всему миру. «Легендой» признана группа «Чайф». Обе номинации – специальные, «Легенда» вручается за особые заслуги и вклад в историю НАШЕй музыки.
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