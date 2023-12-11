«Нет ничего круче»: «Ундервуд» назвали волшебством работу на Vintage Records
Один из основателей рок-группы "Ундервуд" Владимир Ткаченко рассказал в эфире НСН, что в студию непросто попасть из-за большой популярности и вспомнил "времена ГИТИСа".
Один из основателей и бессменный участник рок-группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко в интервью НСН вспомнил яркие моменты, связанные с записью музыки на уникальной аналоговой студии «Vintage Records».
«Со студией "Vintage Records" связаны наши самые теплые, удивительные воспоминания, да и не только воспоминания, а настоящее тоже. Я уже не помню, сколько мы записали альбомов на "Винтаже". Как минимум, три точно. Мне кажется, три или четыре, я уже потерял счёт. Ничего круче, чем "Винтаж", я не помню. Вспоминаю, как мы работали над альбомом «Все, кого ты так сильно любил». Помню, как он еще находился на территории ГИТИСа, это вообще были волшебные времена. Я помню, когда мы еще записывали с Владимиром Корниенко (Корнеем), как он подходил ко всем этим басам и гитарам, как он их благородно поглаживал, какие звуки их них извлекал. В руках таланта все звучит», - восхитился музыкант.
При этом он отметил, что студия пользуется большой популярностью среди рок-музыкантов.
«Не всегда получается там записываться, студия популярна, ее букирует много артистов, но при любой удобной возможности мы стараемся там появиться. Если это аппаратура на "Винтаже", это поистине гениально. Здоровья студии, здоровья всем этим удивительным инструментам», - заключил собеседник НСН.
Студии «Vintage Records» доверяют практически все отечественные рок-звезды первой величины, а также многие иностранные музыканты. Так, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина отмечала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что для нее студия «Vintage Records» — это продолжение «НАШЕго Радио».
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