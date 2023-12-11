«Нет ничего круче»: «Ундервуд» назвали волшебством работу на Vintage Records

Началась разработка плана восстановления Мариуполя на 2024 год Президент США пригласил украинского лидера встретиться в Белом доме 12 декабря Вступили в силу поправки, регулирующие порядок выезда за границу и въезда в Россию Власти Благовещенска подсчитывают ущерб от действий местного «мистера Бэнкси» Актриса Анна Пересильд призналась, что ее звездная мама Юлия плакала над сериалом «Слово пацана»