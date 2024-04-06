«Ундервуд» выпустили альбом «Проект О» с песнями Булата Окуджавы

Рок-коллектив «Ундервуд» представил трибьют-пластинку Булату Окуджаве под названием «Проект О».

«Нет ничего круче»: «Ундервуд» назвали волшебством работу на Vintage Records

В релиз вошли 13 композиций в электроаранжировках. Альбом посвящен 100-летию музыканта, которое будет отмечаться 9 мая.

В записи альбома принял участие актер Константин Хабенский. Он отметил, что в его семье часто звучали композиции Булата Шалвовича и он «впитал» их в себя. Позже артист поделился с «Ундервудом» идеей придать трекам новое звучание.

Сочинения Окуджавы в «Проекте О» сыграны в том числе в джазовом ключе («Песенка о голубом шарике»), а также с симфоническими элементами («На фоне Пушкина снимается семейство»), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба группы "Ундервуд"
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыНовый АльбомУндервуд

Горячие новости

Все новости

партнеры