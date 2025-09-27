В VK Records призвали не «кормить» детей только классической музыкой
Ребенка невозможно отгородить от всего мира, не надо «кормить» его только классикой, его надо воспитывать, сказала Виктория Пудова.
Основным воспитателем для ребенка должна быть семья, а не музыка, ведь если родители будут доносить ребенку правильные ценности, то и он сам будет стараться принимать в себя только хорошее, руководитель отдела A&R и лейбл менеджмента VK Records Виктория Пудова.
«И лейблы, и артисты должны отдавать отчет в том, что вносят в свое творчество. Нужно стараться доносить какие-то правильные моральные ценности. Однако невозможно отгородить своего ребенка от всего мира. Родиетлям важно воспитывать себя. Маленькие дети особенно все впитывают от своих родителей. Понятно, что не надо «кормить» ребенка только классикой. Ребенок сходил в музыкалку, там ему показали классику. Потом ребенок пошел в обычную школу, где ему должны показать другую музыку, например, современную, но с правильными ценностями. Потом ребенок пошел в спортивную секцию, там будет уже другая музыка. Прежде всего вкусы ребенку должны транслироваться из семьи. Если родители будут доносить ребенку правильные ценности, то и ребёнок будет стараться принимать в себя только хорошее», — приводит слова Пудовой спецкор НСН.
По ее словам, основным воспитателем для ребенка должна быть семья, а не музыка.
«Музыка не должна быть основным воспитателем. То есть, не музыка должна оказывать влияние на человека, а его семья. Очень важно, чтобы родители занимались ребенком с самого малого возраста: может, водили в музыкальную школу, водители в спортивные секции. Тогда у человека будут формироваться какие-то правильные ценности, он будет смотреть на этот мир гораздо шире. Мне кажется, что это крайне важно», — заключила эксперт в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил НСН, что социальные сети – это не панацея, но хорошее подспорье для продвижения артиста: молодежь в этом чувствует себя органично, а взрослым не следует превращаться в «клоунов».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автор песен «Любэ» Шаганов заявил о кризисе песенной лирики в РФ
- В VK Records призвали не «кормить» детей только классической музыкой
- В Ленобласти по делу о продаже суррогатного алкоголя задержали 8 фигурантов
- Умер еще один из пострадавших при теракте в «Крокусе»
- Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова
- СМИ: Малахов и Светлаков пропали из дела о теракте в «Крокусе»
- Дмитрий Певцов призвал развивать эстраду России на фоне деятельности уехавших артистов
- В Минздраве предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам
- СМИ: Число жертв отравления метиловым спиртом в Ленобласти увеличилось до 25
- Джейсон Деруло вернется в Москву в рамках мирового турне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru