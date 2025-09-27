По ее словам, основным воспитателем для ребенка должна быть семья, а не музыка.

«Музыка не должна быть основным воспитателем. То есть, не музыка должна оказывать влияние на человека, а его семья. Очень важно, чтобы родители занимались ребенком с самого малого возраста: может, водили в музыкальную школу, водители в спортивные секции. Тогда у человека будут формироваться какие-то правильные ценности, он будет смотреть на этот мир гораздо шире. Мне кажется, что это крайне важно», — заключила эксперт в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».

Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил НСН, что социальные сети – это не панацея, но хорошее подспорье для продвижения артиста: молодежь в этом чувствует себя органично, а взрослым не следует превращаться в «клоунов».

