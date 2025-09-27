Продюсер Бачурин признался, что концерты хора Покровского сложно продать
Хор Покровского многие десятилетия служит народному искусству и несет народную музыку в массы, сказал Илья Бачурин.
Генеральный директор Москонцерта, продюсер и сценарист кино и телевидения, сооснователь «Главкино» Илья Бачурин признался, что концерты ансамбля Дмитрия Покровского очень сложно продать, несмотря на растущую популярность фолк-музыки. Об этом продюсер заявил в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».
«В Москонцерте, которым я руковожу, существует хор Покровского. Коллективу уже много десятилетий. Музыканты собирают народную музыку, несут ее в массы, служат народному искусству. Однако продать концерты этого коллектива очень сложно. При этом огромная молодая аудитория подключается к народным паттернам - не только к музыке, но и к огромной системе ценностей», - приводит слова Бачурина спецкор НСН.
Ансамбль Дмитрия Покровского — экспериментальный музыкальный коллектив, созданный музыкантом, педагогом и ученым-исследователем Дмитрием Викторовичем Покровским.
Ранее народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко заявил, что хор Покровского мог бы представить России на международном конкурсе «Интервидение» в 2026 году.
