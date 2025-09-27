Автор песен «Любэ» Шаганов заявил о кризисе песенной лирики в РФ
В России необходимо появление новых авторов для создания песен с глубокой лирикой и содержанием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поэта-песенника, автора текстов группы «Любэ» Александра Шаганова.
По его словам, старшее поколение авторов создало «золотой запас» песен России, которые слушают до сих пор. Однако сейчас, добавил Шаганов, композиции часто живут лишь несколько месяцев.
Поэт заметил, что современным авторам песен не хватает образности, ритмики и рифмы. В связи с этим, подчеркнул Шаганов, молодых поэтов-песенников необходимо ориентировать и обучать, чтобы они могли продолжать традиции отечественной музыки.
Ранее депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов призвал развивать российскую эстраду на фоне деятельности уехавших артистов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
