Губернатор: В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ загорелась газораспределительная станция
В Ростовской области в результате ночной атаки БПЛА ВСУ произошел пожар на газораспределительной станции в Тарасовском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его словам, возгорание уже потушено, на станции приступили к восстановительным работам. Кроме того, добавил чиновник, в Кашарском районе загорелась сухая трава за пределами населенных пунктов, но возгорание удалось быстро ликвидировать.
Всего, согласно данным Министерства обороны России, минувшей ночью над территорией Ростовской области были уничтожены 27 украинских беспилотников. Слюсарь уточнил, что в Ростовской области дроны ВСУ атаковали северную часть региона, в результате чего ПВО сработало в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах. Отмечается, что никто не пострадал.
Ранее в Минобороны РФ объявили об освобождении населенных пунктов Дерилово и Майское в ДНР, а также Степового в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
