Губернатор: В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ загорелась газораспределительная станция

В Ростовской области в результате ночной атаки БПЛА ВСУ произошел пожар на газораспределительной станции в Тарасовском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, возгорание уже потушено, на станции приступили к восстановительным работам. Кроме того, добавил чиновник, в Кашарском районе загорелась сухая трава за пределами населенных пунктов, но возгорание удалось быстро ликвидировать.