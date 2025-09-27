Губернатор: В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ загорелась газораспределительная станция

В Ростовской области в результате ночной атаки БПЛА ВСУ произошел пожар на газораспределительной станции в Тарасовском районе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, возгорание уже потушено, на станции приступили к восстановительным работам. Кроме того, добавил чиновник, в Кашарском районе загорелась сухая трава за пределами населенных пунктов, но возгорание удалось быстро ликвидировать.

В семи регионах России уничтожили 55 беспилотников ВСУ

Всего, согласно данным Министерства обороны России, минувшей ночью над территорией Ростовской области были уничтожены 27 украинских беспилотников. Слюсарь уточнил, что в Ростовской области дроны ВСУ атаковали северную часть региона, в результате чего ПВО сработало в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах. Отмечается, что никто не пострадал.

Ранее в Минобороны РФ объявили об освобождении населенных пунктов Дерилово и Майское в ДНР, а также Степового в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
