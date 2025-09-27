Пелагея предупредила о рисках «конвейера» народной музыки
Быстрая коммерциализация фольклорной музыки может привести к культурному тупику, заявила Пелагея.
Фольклорная музыка откликается абсолютно в каждом, даже если человек живет вне народного контекста. Об этом заявила заслуженная артистка России Пелагея в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».
«Я для себя выбрала этническую составляющую в музыке и размышления о том, что такое наши корни, очень давно, еще будучи маленькой девочкой. Я на себе почувствовала немного мистическое воздействие народной музыки. Когда люди, которые живут вне фольклорного контекста, где-то слышат что-то похожее на народную музыку, то она в них откликается. Это, быть может, тот самый русский код, о котором мы так часто говорим сегодня. Мы находимся в поисках этого. Может, это такие паттерны, которые даже вне нас существуют. Однако ясно, что это работает на абсолютно всех, вне зависимости от возраста, социального положения и так далее», - приводит слова Пелагеи спецкор НСН.
По ее словам, быстрая коммерциализация фольклорной музыке может привести к культурному тупику.
«Молодежь давно уже потихоньку, по наитию, можно сказать, приходит к народной музыке. Они ищут именно эти ощущения - от слез до мурашек, до катарсиса. Именно народная музыка и помогает эти ощущения переживать. Сейчас происходит в какой-то степени опасная история. То, что сейчас называют фольклором, когда-то было просто русским народным звучанием. И сейчас такая музыка еще не успела снова зайти в народ, как её очень быстро коммерциализировали. Ее стараются поставить на конвейер, что может привести к культурной *** (тупику - прим. НСН). Я вижу, что этой музыкой интересуются. Сейчас хочется, чтобы была поддержка у тех людей, которые годами остаются в авангарде настоящей русской музыки, чтобы не происходила подмена понятий», - сказала артистка.
Ранее народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко заявил, что фолк - будущий тренд в музыке, потому что сейчас наступило время, когда в популярных жанрах - поп, рок, рэп - невозможно придумать что-то новое.
