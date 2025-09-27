МО: ВС РФ освободили Дерилово и Майское в ДНР

В ведомстве отметили, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Запад», второго — «Южной» группировки войск.

Кроме того, в Минобороны объявили, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Степовое в Днепропетровской области. Уточняется, что в операции принимали участие подразделения группировки войск «Восток».

Ранее в МО сообщили, что за ночь 27 сентября российский силы ПВО сбили 55 беспилотников ВСУ в семи регионах страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».