МО: ВС РФ освободили Дерилово и Майское в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Дерилово и Майское в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В Чувашии БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию

В ведомстве отметили, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Запад», второго — «Южной» группировки войск.

Кроме того, в Минобороны объявили, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Степовое в Днепропетровской области. Уточняется, что в операции принимали участие подразделения группировки войск «Восток».

Ранее в МО сообщили, что за ночь 27 сентября российский силы ПВО сбили 55 беспилотников ВСУ в семи регионах страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:ДНРМинобороны РФВоенныеСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры