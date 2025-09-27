В ГД предложили возмещать плату за связь при сбоях интернета

В Госдуме предложили ввести автоматическое возмещение платы россиянам за мобильную связь в случаях массового отключения интернета или голосовой связи, вводимых по соображениям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Соответствующее обращение уже направили министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву.