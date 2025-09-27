В ГД предложили возмещать плату за связь при сбоях интернета
В Госдуме предложили ввести автоматическое возмещение платы россиянам за мобильную связь в случаях массового отключения интернета или голосовой связи, вводимых по соображениям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Авторами инициативы выступили лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Соответствующее обращение уже направили министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву.
Миронов отметил, что средства, потраченные на услуги связи, в таких случаях должны возвращаться автоматически за счет продления срока действия тарифов, зачисления денег, либо уменьшения следующего платежа. К тому же, по данным источника, возврат денег должен осуществляться в беззаявительном порядке на основании сетевых журналов оператора и данных уполномоченных регуляторных органов.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью НСН подчеркнул, что использование только сервисов первой необходимости при отключении мобильного интернета из-за атаки БПЛА ВСУ является разумной и своевременной мерой, и она не повлияет на безопасность.
