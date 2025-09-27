Прощание с Кеосаяном состоится в воскресенье в Москве
27 сентября 202513:14
Прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном состоится в воскресенье в 15:00, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она призвала отнестись с пониманием к мерам безопасности и выразила благодарность всем, кто молился на Кеосаяна.
Прощание состоится в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве
Кеосаян в январе 2025 года впал в кому и с тех пор не приходил в сознание. Ночью 26 сентября он скончался. Ему было 59 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
