Прощание с Кеосаяном состоится в воскресенье в Москве

Прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном состоится в воскресенье в 15:00, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

Она призвала отнестись с пониманием к мерам безопасности и выразила благодарность всем, кто молился на Кеосаяна.

Прощание состоится в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве

Кеосаян в январе 2025 года впал в кому и с тех пор не приходил в сознание. Ночью 26 сентября он скончался. Ему было 59 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

