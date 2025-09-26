Социальные сети – это не панацея, но хорошее подспорье для продвижения артиста: молодежь в этом чувствует себя органично, а взрослым не следует превращаться в «клоунов», заявил НСН основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Современные социальные сети превращают музыкантов в товар, ограничивая их личность и вынуждая подстраиваться под чужие стандарты. Таким мнением поделился создатель и лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь, передает ТАСС. Самойлов уверен, что настоящий артист не зависит от соцсетей, но может ими пользоваться.