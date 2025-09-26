Вадим Самойлов призвал музыкантов не становиться «клоунами» в соцсетях

Для молодежи соцсети стали трамплином, но это не должно быть панацеей, заявил НСН лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Социальные сети – это не панацея, но хорошее подспорье для продвижения артиста: молодежь в этом чувствует себя органично, а взрослым не следует превращаться в «клоунов», заявил НСН основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Современные социальные сети превращают музыкантов в товар, ограничивая их личность и вынуждая подстраиваться под чужие стандарты. Таким мнением поделился создатель и лидер рок-группы «Звери» Рома Зверь, передает ТАСС. Самойлов уверен, что настоящий артист не зависит от соцсетей, но может ими пользоваться.

«Я бы не выделял современные соцсети в отдельную стезю, которая так сильно влияет на репутацию артиста, заставляет его под них подстраиваться. Соцсети – это просто еще один элемент СМИ. На моем старте это были телевидение, радио, пресса. У меня нет никаких проблем с самовыражением в соцсетях, но личную жизнь показывать не хочется, я и не показываю. Если мне есть что сказать, умное, философское, что-то артовое, инсайды интересные из творческой жизни, почему бы этим не поделиться? Человек сам решает, в каком виде он будет показывать свою жизнь», - отметил он.

При этом Самойлов признал, что для молодежи соцсети стали важным трамплином на старте карьеры.

«Соцсети помогают начинающим артистам продвигаться. Мы знаем феномены, когда артист нигде еще не прозвучал, а он уже заметно популярен, на него собираются тысячи человек. Это не панацея, это хорошее подспорье, особенно для молодежи. Взрослые люди тоже могут эту среду использовать, но необязательно для этого становиться каким-то клоуном, можно просто быть самим собой», - добавил собеседник НСН.

Социальная сеть TikTok действительно стала ключевым инструментом продвижения современной музыки, однако это плачевным образом сказалось на качестве, заявил НСН композитор и продюсер группы REFLEX Вячеслав Тюрин.

