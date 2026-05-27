Китаю удалось нарастить турпоток из России на 62% не только за счет безвиза, влияют цены и сервис, заявил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в пресс-центре НСН.

«Китай показывает прирост спроса на 62% в первом квартале по сравнению с прошлым годом. Конечно, безвизовый въезд помогает, но дело не только в этом. Направление стало повторным, это два типа отдыха – пляжный курорт Хайнань, это круглогодичный курорт, цена примерно 200 тысяч. Второй тип отдыха – это материковый Китай, туристы туда возвращаются, конкурируют с Египтом по количеству наших туристов. Туристы исследуют страну, приезжают несколько раз. Вылететь можно практически из каждого региона, очень удобно. Плюс Китай используется как транзитный хаб в Японию и Южную Корею. В Китае очень дешево жить, питаться, сервис оказался на высоком уровне», - отметил он.

Стоимость размещения на сутки в гостиницах РФ составляет 11285 рублей, что на 3,5% больше прошлогодних показателей, заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре НСН.

