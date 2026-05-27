Минус Таиланд: Турция и Египет поборются за российских туристов летом
Артур Мурадян заявил НСН, что российский турпоток в Таиланд снижается, летом на первое место выходит Турция, на второе – Египет.
Турция и Египет поборются за российских туристов летом, заявил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в пресс-центре НСН.
«Если говорим про летний сезон, с Ближним Востоком ситуация остается нехорошая с точки зрения организованного туризма. Турция останется главной силой и лидером. Пока мы видим рост на 17% по первому кварталу, были акции раннего бронирования. Крепкий рубль не смог серьезно толкнуть выездной туризм. Второй квартал ожидаем не так хорошим, будет снижение. Таиланд уже на 6% снизился, здесь произошло перенасыщение рынка. Его прекрасно смог заменить Вьетнам, это направление показало один из существенных ростов. Операторы нарастили полетные программы, плюс Вьетнам в массе своей любим из-за низких цен, это на 15% дешевле, чем в Таиланде. Египет занимает второе место после Турции, он не оказался затронут конфликтом Ближнего Востока, видим рост на 32% в этом году», - рассказал он.
Спрос на туры по России на предстоящий летний сезон снижается на 4,8%, заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Политолог раскрыл, где предел сотрудничества России и Казахстана
- «Депортация и рабство»: Экс-депутат Рады объяснил, как Украина будет воевать ещё 3 года
- Россиянам назвали налоговые вычеты, которые нельзя игнорировать
- Россиян успокоили на фоне отмены рейсов турецкой авиакомпании
- Минус Таиланд: Турция и Египет поборются за российских туристов летом
- Госдума поддержала введение уголовного наказания за незаконный майнинг
- Цены и сервис: Как Китаю удалось нарастить турпоток из России на 62%
- Александр Олешко заявил о нехватке песен с глубоким смыслом
- Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о выдвижении в президенты США
- «Непростое решение»: «Грушинские» фестивали в Самарской области отменили из-за БПЛА