В российских школах в заключительные дни мая звучат последние звонки. Однако конец учебного года в последнее время перестал формировать сезонный спрос на цветы, заявила Сафронова.

«Из-за последнего звонка взлетов особенно нет. Родители, как правило, стараются делать подарки любимым учителям в складчину. Как раньше, когда все подряд несли цветы, такого сейчас нет. Сейчас стоимость цветов настолько велика, что особо-то и не разбежишься. Причем у нас что импортные цветы, что наши отечественные примерно по одной цене. У нас растут траты на ресурсы — это отопление, электричество, то, что используется в теплицах для выращивания цветов. Плюс налоги, транспортные расходы, логистика стала достаточно сложной. Это все складывается в стоимость цветка. А про импорт и говорить нечего: авиаперевозки, стоимость топлива и все остальное. Найти какие-то супердешевые цветы сейчас невозможно. Букет, за который не стыдно, сейчас стоит от 3 до 7 тысяч. Поэтому самым любимым и дорогим учителям складываются и делают какие-то букеты или композиции, но не в тех масштабах, как было в лучшие времена», — отметила собеседница НСН.

О такой тенденции НСН рассказала и владелица салона цветов Антонина Гаганова.

«Раньше такого не было, цветы — это был атрибут праздника. Если раньше, даже 5 лет назад, родители просили хороший букет, чтобы там все было: и орхидеи, и гортензии, и пионы. Сейчас в конвертике денежку надо и один букет от класса. У меня за всю неделю на последние звонки приобрели всего два букета. Полторы-две тысячи за букет. Это мизер», — поделилась она.

Гаганова отметила, что своим клиентам советовала дарить учителям розы не красных оттенков, так как это оптимальный по цене и нейтральный по этикету вариант. Пионы по цене очень «кусаются», а на ромашки не сезон и они также стоят дорого. А хризантемы из-за своей популярности уже приелись, к тому же по этикету — это цветок пожилого человека.

Эксперты добавили, что в преддверие выпускных вечеров ажиотажа также не ожидается. Сафронова подчеркнула, что основные средства тратятся на выпускные наряды и развлечения, а не на цветы.

Ранее Валентина Сафронова и флорист Ольга Селиванова рассказывали НСН, что входить в цветочный бизнес «с нуля» сегодня невыгодно, поэтому многие компании закрываются вскоре после открытия.

