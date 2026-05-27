Госдума поддержала введение уголовного наказания за незаконный майнинг
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении внесённый правительством законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты в РФ.
Также в документе говорится о наказание за осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры лицами, которые не были включены в реестры майнеров и операторов.
В частности, за получение дохода свыше 3,5 млн рублей или причинение ущерба в аналогичном размере, предлагается назначать штрафом до 1,5 млн рублей, обязательные работы на 480 часов или принудительные работы на срок до двух лет.
В случае, если подобные деяния совершены организованной группой, привели к получению дохода или нанесению ущерба в размере более 13 млн рублей, максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы.
Кроме того, закон допускает конфискацию имущества виновных, а также освобождения от уголовной ответственности в случае возмещения ущерба.
Ранее основатель и гендиректор российской майнинговой компании BitRiver Игорь Рунец был задержан по подозрению в уходе от налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
