Александр Олешко заявил о нехватке песен с глубоким смыслом

В настоящее время в России не хватает песен с глубоким смыслом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил народный артист РФ Александр Олешко.

По его мнению, есть интересные модные ритмы, так как многие молодые исполнители гонятся за трендами. При этом песен, которые «ласкали бы сердце и душу», к сожалению, мало.

«Чтобы песня помогала жить, в ней должно быть волшебство, луч любви. Она должна быть создана не по принципу бизнес-расклада, залетит или нет, а должна быть высказыванием души и сердца», – подчеркнул Олешко.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил «Радиоточке НСН», что искусственный интеллект (ИИ) не заменит живого исполнителя, поскольку у ИИ нет эмоций и души.

ФОТО: РИА Новости
