Молодежь распробовала: Спрос на российские санатории за год вырос на 31%
Только половина людей едут в санаторий, чтобы воспользоваться оздоровительными процедурами и лечением, заявил НСН Евгений Абрамзон.
Спрос на российские санатории за год вырос на 31%, заявил эксперт Российского союза туриндустрии, CEO компании «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон в пресс-центре НСН.
«У молодежи мы видим возрождение интереса к санаториям, они растут довольно активно – на 31% год к году. При этом только половина людей едут туда, чтобы воспользоваться оздоровительными процедурами и лечением. Значимая часть едет, рассматривая это как альтернативу для обычного, спокойного отдыха. Также зарождается тренд размещения в глэмпингах, избингах, альтернативные виды отдыха», - отметил он.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал НСН, что россияне любят отдых в санаториях. У людей меняется фокус на заботу о своем здоровье, поэтому прогнозируется рост популярности этого направления у населения.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиян успокоили на фоне отмены рейсов турецкой авиакомпании
- Минус Таиланд: Турция и Египет поборются за российских туристов летом
- Госдума поддержала введение уголовного наказания за незаконный майнинг
- Цены и сервис: Как Китаю удалось нарастить турпоток из России на 62%
- Александр Олешко заявил о нехватке песен с глубоким смыслом
- Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о выдвижении в президенты США
- «Непростое решение»: «Грушинские» фестивали в Самарской области отменили из-за БПЛА
- Один букет на всех: Последние звонки перестали приносить флористам деньги
- Кардиолог призвал делать перерывы при сидячей работе для снижения риска инфаркта
- Молодежь распробовала: Спрос на российские санатории за год вырос на 31%