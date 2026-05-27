Спрос на российские санатории за год вырос на 31%, заявил эксперт Российского союза туриндустрии, CEO компании «Яндекс Путешествия» Евгений Абрамзон в пресс-центре НСН.

«У молодежи мы видим возрождение интереса к санаториям, они растут довольно активно – на 31% год к году. При этом только половина людей едут туда, чтобы воспользоваться оздоровительными процедурами и лечением. Значимая часть едет, рассматривая это как альтернативу для обычного, спокойного отдыха. Также зарождается тренд размещения в глэмпингах, избингах, альтернативные виды отдыха», - отметил он.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал НСН, что россияне любят отдых в санаториях. У людей меняется фокус на заботу о своем здоровье, поэтому прогнозируется рост популярности этого направления у населения.

