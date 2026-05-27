Ранее авиакомпания Air Anka экстренно прекратила полеты в Россию, Мурадян рассказал, что делать туристам.

«Транспортный коллапс произошел из-за отмены полетов турецкой авиакомпании Air Anka между Россией и Антальей. Перевозчик не получил разрешения на выполнение рейсов. Туроператоры продлевают туры, если туристы еще не улетели из России, полет просто перебронируется на другую компанию. В Турцию летают наши компании и турецкие, дефицита не будет, но надо готовиться к пересмотру полетных программ», - рассказал он.

Турция и Египет поборются за российских туристов летом, заявил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в пресс-центре НСН.

