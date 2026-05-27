Россиян успокоили на фоне отмены рейсов турецкой авиакомпании
Артур Мурадян заявил НСН, что в Турцию летают российские компании и турецкие, дефицита рейсов не будет.
Летом не ожидается дефицита рейсов по популярным направлениям среди россиян, несмотря на топливный кризис и облетные маршруты, заявил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в пресс-центре НСН.
«У нас международная перевозка сократилась за счет конфликта на Ближнем Востоке. Но наши перевозчики максимально используют свои возможности, рейсы не сокращаются на востребованных направлениях. Но здесь еще надо упомянуть топливный фактор, это давление на стоимость, крепкий рубль нивелировал это повышение. Ажиотажный спрос возникает на пиках популярных направлений, дефицита рейсов нет. Облетное время увеличивается, над Ираном сейчас не летаем, это сокращает возможность полетных программ», - отметил он.
Ранее авиакомпания Air Anka экстренно прекратила полеты в Россию, Мурадян рассказал, что делать туристам.
«Транспортный коллапс произошел из-за отмены полетов турецкой авиакомпании Air Anka между Россией и Антальей. Перевозчик не получил разрешения на выполнение рейсов. Туроператоры продлевают туры, если туристы еще не улетели из России, полет просто перебронируется на другую компанию. В Турцию летают наши компании и турецкие, дефицита не будет, но надо готовиться к пересмотру полетных программ», - рассказал он.
Турция и Египет поборются за российских туристов летом, заявил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Политолог обозначил предел сотрудничества России и Казахстана
- «Депортация и рабство»: Экс-депутат Рады объяснил, как Украина будет воевать ещё 3 года
- Россиянам назвали налоговые вычеты, которые нельзя игнорировать
- Россиян успокоили на фоне отмены рейсов турецкой авиакомпании
- Минус Таиланд: Турция и Египет поборются за российских туристов летом
- Госдума поддержала введение уголовного наказания за незаконный майнинг
- Цены и сервис: Как Китаю удалось нарастить турпоток из России на 62%
- Александр Олешко заявил о нехватке песен с глубоким смыслом
- Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о выдвижении в президенты США
- «Непростое решение»: «Грушинские» фестивали в Самарской области отменили из-за БПЛА