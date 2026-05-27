Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о выдвижении в президенты США
Сценарист мультсериала «Симпсоны» Дэн Грини в видеообращении на своем YouTube-канале объявил, что намерен побороться за кресло президента США.
Свою программу Грини назвал «Америка для всех». По его словам, он планирует баллотироваться в президенты США на выборах 2028 года, став альтернативой традиционным политикам.
Грини является автором эпизода «Барт в будущем». В нём Лиза Симпсон становится президентом США, которой в наследство достались проблемы её предшественника Дональда Трампа. Серия вышла за 16 лет до того, как бизнесмен впервые победил на выборах в 2016 году. После этого сценариста и создателей шоу стали называть «предсказателями».
Ранее Трамп заявил, что не намерен выдвигаться на пост вице-президента страны на выборах в 2028 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Политолог обозначил предел сотрудничества России и Казахстана
- «Депортация и рабство»: Экс-депутат Рады объяснил, как Украина будет воевать ещё 3 года
- Россиянам назвали налоговые вычеты, которые нельзя игнорировать
- Россиян успокоили на фоне отмены рейсов турецкой авиакомпании
- Минус Таиланд: Турция и Египет поборются за российских туристов летом
- Госдума поддержала введение уголовного наказания за незаконный майнинг
- Цены и сервис: Как Китаю удалось нарастить турпоток из России на 62%
- Александр Олешко заявил о нехватке песен с глубоким смыслом
- Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о выдвижении в президенты США
- «Непростое решение»: «Грушинские» фестивали в Самарской области отменили из-за БПЛА