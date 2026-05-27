Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о выдвижении в президенты США

Свою программу Грини назвал «Америка для всех». По его словам, он планирует баллотироваться в президенты США на выборах 2028 года, став альтернативой традиционным политикам.

Грини является автором эпизода «Барт в будущем». В нём Лиза Симпсон становится президентом США, которой в наследство достались проблемы её предшественника Дональда Трампа. Серия вышла за 16 лет до того, как бизнесмен впервые победил на выборах в 2016 году. После этого сценариста и создателей шоу стали называть «предсказателями».

Ранее Трамп заявил, что не намерен выдвигаться на пост вице-президента страны на выборах в 2028 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

