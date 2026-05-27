Грушинский фестиваль отменили в Самарской области
В Самарской области по соображениям безопасности отменили проведение в 2026 году Грушинского фестиваля авторской песни.
Грушинский фестиваль авторской песни, который проводится в Самарской области, отменили в 2026 году по соображениям безопасности. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
«К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах», — отмечают организаторы, добавив, что Грушинский клуб продолжает работать.
Традиционно мероприятие проходило в первые выходные июля на поляне рядом с поселком Прибрежный в районе Мастрюковских озер, кроме последних трех лет.
При этом в 2025 году конкурентный «фестиваль бардовской песни», организованный властями, собрал более 30 тысяч участников.
Ранее в Москве отменили ежегодный фестиваль «Пугачёвская весна» из-за давления общественников, сообщает RT.
В свою очередь правоохранительные органы сорвали фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Сезон шаровых молний начался в Москве
- «Сожгут ради хайпа»: Кто побежит покупать электрокар от Ferrari
- Минобороны: Российские войска атаковали объекты ВПК и энергетики Украины
- В России допустили ограничение въезда в страну из-за Эболы
- Российская армия взяла под контроль Гранов в Харьковской области
- Клиент неправ: Чем обернётся защита страховщиков от переплат по ОСАГО
- Четверо жителей Курской области получили ранения при атаке ВСУ
- В Госдуме заявили, что 80% нападений собак на людей касаются домашних животных
- Депутат Бурматов назвал эффективные меры борьбы с нападениями бездомных собак
- «Сыпь и прочие зверушки»: В индустрии возмутились ИИ-музыкой в топах чартов