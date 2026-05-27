Грушинский фестиваль отменили в Самарской области

В Самарской области по соображениям безопасности отменили проведение в 2026 году Грушинского фестиваля авторской песни.

Грушинский фестиваль авторской песни, который проводится в Самарской области, отменили в 2026 году по соображениям безопасности. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

«К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах», — отмечают организаторы, добавив, что Грушинский клуб продолжает работать.

Традиционно мероприятие проходило в первые выходные июля на поляне рядом с поселком Прибрежный в районе Мастрюковских озер, кроме последних трех лет.

При этом в 2025 году конкурентный «фестиваль бардовской песни», организованный властями, собрал более 30 тысяч участников.

Ранее в Москве отменили ежегодный фестиваль «Пугачёвская весна» из-за давления общественников, сообщает RT.

В свою очередь правоохранительные органы сорвали фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в Москве.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Карпов
