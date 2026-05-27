Риск инфаркта у людей, чья работа требует сидеть по 8-10 часов в день, на 40-50% выше, чем у тех, кто сидит не более 3-4 часов, пишет ТАСС со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-кардиолога Орловской областной клинической больницы Оксану Синенкову. По ее словам, на каждые 30-45 минут работы в этом случае необходимо делать перерывы на 5-10 минут. Однако Конев отметил, что достаточно одного микроперерыва в час.

«Сердечно-сосудистая система страдает в первую очередь, возникает детренированность. Однако сидячая работа негативно влияет не только на работу сердца, но и на весь организм. Нарушаются дыхание, кровоснабжение в тазовых органах. Перерывы раз в час на 10 минут необходимы. Маловероятно, что люди будут делать зарядку, но стоит хотя бы пройтись, раздышаться, несколько раз глубоко вздохнув. Наши предки физически трудились, прежде чем поесть. А мы превратились в неподвижных статуй, и хотим жить долго, что невозможно по определению. За последние годы энергетические потребности резко снизились. Работодателю не объяснишь, что нужны перерывы. Соответствующих законов нет. Остается только самостоятельно следить за своим рабочим режимом», - сказал он.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов сообщил НСН, что чрезмерное употребление кофе может способствовать развитию варикозного расширения вен.

