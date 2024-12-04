«Быстро попадают в топ»: Нейросети лишают заработков авторов песен
Профессиональные музыканты и специальные сервисы легко отличают сгенерированный контент от авторского, сообщил НСН Никита Данилов.
Без запрета на монетизацию контента, созданного искусственным интеллектом, доля креативных индустрий не сможет составить 6% от ВВП России к 2030 году, сообщил в интервью НСН гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов.
Песни, созданные искусственным интеллектом, ежемесячно лишают авторов контента около 3,5 миллиарда рублей, потому в России стоит запретить монетизацию подобного сгенерированного контента, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на НФМИ. Данилов пояснил, что существует несколько вариантов экспертиз, которые позволят вычислить песни, созданные искусственным интеллектом.
«Есть различные способы разграничивать контент, созданный искусственным интеллектом и человеком. Человек, который имеет музыкальное образование, сразу сможет понять, какой контент является синтетическим и генеративным, соответственно создан искусственным интеллектом. Возможна и технологическая экспертиза, есть ряд сервисов, которые позволяют распознавать контент, узнавать, какая песня играет. Такой сервис также может распознавать и генеративность контента», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, законодательная инициатива о запрете монетизации подобных песен пока не разработана.
«Пока законодательной инициативы нет, но надеемся, что она рано или поздно появится. У нас есть концепция, стратегии развития креативных индустрий. Она предусматривает увеличение доли креативных индустрий к 2030 году в ВВП до 6%. Если генеративный контент будет вытеснять авторские произведения, то выполнить эти задачи будет невозможно. В Совете Федерации я приводил пример создания кавер-версий на детские песни, написанный композитором Владимиром Шаинским. За счет работы алгоритмов новые синтезированные версии "Голубого вагона", к примеру, быстро попадают в топ рекомендаций у пользователей. Один из авторов подобных каверов уже набирает более 550 тысяч уникальных прослушиваний в месяц. К сожалению, в такой ситуации наследники композитора и правообладатель недополучают деньги», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что звукозаписывающие студии Sony Music, Universal Music Group и Warner Records инициировали судебную тяжбу со стартапами в области искусственного интеллекта Suno и Udio, обвинив их в нарушении авторских прав. Уточняется, что компании без разрешения копировали музыку, чтобы научить свои системы ИИ создавать новые песни. Лейблы обратились в суды, запросив компенсацию в размере до 150 тысяч долларов за каждую песню, которую скопировали ответчики, напоминает «Радиоточка НСН».
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