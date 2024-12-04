«Быстро попадают в топ»: Нейросети лишают заработков авторов песен

Как добавил собеседник НСН, законодательная инициатива о запрете монетизации подобных песен пока не разработана.

«Пока законодательной инициативы нет, но надеемся, что она рано или поздно появится. У нас есть концепция, стратегии развития креативных индустрий. Она предусматривает увеличение доли креативных индустрий к 2030 году в ВВП до 6%. Если генеративный контент будет вытеснять авторские произведения, то выполнить эти задачи будет невозможно. В Совете Федерации я приводил пример создания кавер-версий на детские песни, написанный композитором Владимиром Шаинским. За счет работы алгоритмов новые синтезированные версии "Голубого вагона", к примеру, быстро попадают в топ рекомендаций у пользователей. Один из авторов подобных каверов уже набирает более 550 тысяч уникальных прослушиваний в месяц. К сожалению, в такой ситуации наследники композитора и правообладатель недополучают деньги», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что звукозаписывающие студии Sony Music, Universal Music Group и Warner Records инициировали судебную тяжбу со стартапами в области искусственного интеллекта Suno и Udio, обвинив их в нарушении авторских прав. Уточняется, что компании без разрешения копировали музыку, чтобы научить свои системы ИИ создавать новые песни. Лейблы обратились в суды, запросив компенсацию в размере до 150 тысяч долларов за каждую песню, которую скопировали ответчики, напоминает «Радиоточка НСН».

