В Финляндии заявили, что не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности

Финляндия не готова предоставить гарантии безопасности Украине. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо на пресс-конференции.

Политик отметил, что такие гарантии - «довольно серьезная вещь».

«Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности», - подчеркнул Орпо.

По словам премьера, Хельсинки пока не видел подробностей либо конкретных предложений о том, какими должны быть гарантии безопасности. Финляндия работает над организацией мер безопасности, «но это другое», а гарантии могут быть предоставлены только более крупными странами. Орпо указал на необходимость участия США в таком механизме.

Между тем президент Финляндии Александр Стубб заявил, что либеральный миропорядок, сформированный под руководством Запада после Второй мировой войны, оказался на стадии распада, пишет Ura.ru.

