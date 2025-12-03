В Воронежской области из-за БПЛА повреждены резервуары с топливом

Резервуары с топливом получили повреждения при атаке беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, в Воронеже и двух районах области уничтожили четыре БПЛА.

«В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. Возгорания не произошло», - написал Гусев в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 3 декабря в Воронежской области ликвидировали четыре украинских дрона, пишет 360.ru.

