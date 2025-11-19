Свежая Буланова и новая Кадышева: В Госдуме объяснили тренд на ностальгию в музыке
Люди тянутся к новой, свежей, непривычной музыке, поэтому для молодежи Буланова и Кадышева — это открытие, сказал НСН Александр Толмачев.
Люди во все времена слушали современную для их эпох музыку, однако мелодии из детства и юности все равно всегда вызывают у слушателей нежные чувства, сказал в эфире НСН зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
Самая популярная музыка для большинства — это современные треки, выпущенные в 2020–2025 годах, говорится в результатах исследования, проведенного онлайн-кинотеатром KION и сервисом «МТС Музыка», которое есть в распоряжении НСН. Несмотря на то, что респонденты слушают именно современные треки, любимой они называют музыку 1990-х. Треки, популярные среди зумеров (16–24 лет), слушают 36% всех респондентов. Чаще всего их выбирают жители крупных городов жителей, включая москвичей. Толмачев назвал желание людей слушать современную музыку общим трендом во все времена.
«Общий тренд — слушать современную музыку, потому что это как минимум интересно благодаря новым способам обработки звука, спецэффектам. Сервисы формируют рекомендации, которые востребованы подписчиками. Когда плейлисты заслушаны до дыр, обязательно потянет на что-то новое. Это как глоток свежего воздуха. Всегда то, что сделано современниками, было особенно востребовано. Так во все времена», — сказал собеседник НСН.
По его словам, несмотря на рекорды современной музыки, каждое поколение россиян с нежностью относится к мелодиям детства и юности.
«Для более старшего поколения Татьяна Буланова и Надежда Кадышева — хорошо знакомые исполнители с привычной мелодикой, распевками и музыкальными гармониями. Для молодого поколения, наоборот, у звезд 90-х нестандартные ритмы и звучание. Люди тянутся к новому, свежему, непривычному. Поэтому для тех, кто помладше, Буланова и Кадышева — это открытие. Кстати, среди новой музыки много каверов и переосмысления хитов 90-х и нулевых. При этом в исследовании подчеркивается, что любимый музыкальный период у многих — это 90-е. То есть рекорды популярности — у современной музыки, но при этом каждое поколение все равно с нежностью относится к мелодиям детства и юности», — отметил Толмачев.
В исследовании также говорится, что самыми популярными молодыми артистами стали Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Женя Трофимов и JONY. Также участники опроса в возрасте от 16 до 24 лет выделили треки MACANа. Среди артистов старшего поколения наибольшую симпатию вызывают Михаил Шуфутинский, Валерий Кипелов и Татьяна Буланова. Кроме того, молодые респонденты 16–24 лет и жители Москвы отметили Лолиту.
Ранее управляющий директор ИМИ Артем Атанесян рассказал НСН, что с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку. По его словам, российская музыкальная индустрия пестрит современными трендами, в том числе модой на народные мотивы, не забывая о ностальгии и субкультурах.
