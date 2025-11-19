По его словам, несмотря на рекорды современной музыки, каждое поколение россиян с нежностью относится к мелодиям детства и юности.

«Для более старшего поколения Татьяна Буланова и Надежда Кадышева — хорошо знакомые исполнители с привычной мелодикой, распевками и музыкальными гармониями. Для молодого поколения, наоборот, у звезд 90-х нестандартные ритмы и звучание. Люди тянутся к новому, свежему, непривычному. Поэтому для тех, кто помладше, Буланова и Кадышева — это открытие. Кстати, среди новой музыки много каверов и переосмысления хитов 90-х и нулевых. При этом в исследовании подчеркивается, что любимый музыкальный период у многих — это 90-е. То есть рекорды популярности — у современной музыки, но при этом каждое поколение все равно с нежностью относится к мелодиям детства и юности», — отметил Толмачев.

В исследовании также говорится, что самыми популярными молодыми артистами стали Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Женя Трофимов и JONY. Также участники опроса в возрасте от 16 до 24 лет выделили треки MACANа. Среди артистов старшего поколения наибольшую симпатию вызывают Михаил Шуфутинский, Валерий Кипелов и Татьяна Буланова. Кроме того, молодые респонденты 16–24 лет и жители Москвы отметили Лолиту.

Ранее управляющий директор ИМИ Артем Атанесян рассказал НСН, что с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а вся музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку. По его словам, российская музыкальная индустрия пестрит современными трендами, в том числе модой на народные мотивы, не забывая о ностальгии и субкультурах.

