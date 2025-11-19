СМИ: План урегулирования США предполагает закрепление русского языка на Украине

План по прекращению конфликта на Украине, который обсуждают представители США и России, включает требование закрепить русский язык в качестве одного из государственных. Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщают источники издания, документ предполагает от Киева широкий перечень уступок, включая отказ от контроля над Донбассом — в том числе над территориями, которые сейчас находятся под управлением Украины.

СМИ: США предлагают Украине уступить территорию и сократить вооружения

По информации FT, над проектом работает группа действующих и бывших российских и американских чиновников. На этой неделе спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф передал предложения украинской стороне.

Он встретился в Майами с секретарем СНБО Украины и экс-министром обороны Рустемом Умеровым, которому и были представлены материалы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
