СМИ: План урегулирования США предполагает закрепление русского языка на Украине

План по прекращению конфликта на Украине, который обсуждают представители США и России, включает требование закрепить русский язык в качестве одного из государственных. Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщают источники издания, документ предполагает от Киева широкий перечень уступок, включая отказ от контроля над Донбассом — в том числе над территориями, которые сейчас находятся под управлением Украины.