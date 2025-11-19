В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине

Россия готова продолжать диалог по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва остается открытой для переговоров и не отказывается от дипломатического пути.

По его словам, российская сторона готова обсуждать возможные решения, если переговорный процесс будет учитывать ее позицию и реальные обстоятельства на земле.