В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине
Россия готова продолжать диалог по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва остается открытой для переговоров и не отказывается от дипломатического пути.
По его словам, российская сторона готова обсуждать возможные решения, если переговорный процесс будет учитывать ее позицию и реальные обстоятельства на земле.
Ранее американские и европейские СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новый проект урегулирования конфликта, который обсуждается с Москвой и был передан Киеву через спецпосланника Стива Уиткоффа.
По данным Reuters и Financial Times, документ включает жесткие условия для Украины — от территориальных уступок в Донбассе и сокращения армии до ограничений на вооружения и требований по изменению языковой политики. Киев официально детали не подтверждал и продолжает консультации, передает «Радиоточка НСН».
