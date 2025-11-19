СМИ: Уиткофф и Умеров пришли к пониманию по урегулированию на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров достигли «некоторого понимания» в переговорах по предлагаемому американским руководством плану урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

По данным портала, украинский президент Владимир Зеленский наделил Умерова полномочиями вести консультации по этому плану, и его замечания были учтены при подготовке документа.

Ранее американские и европейские СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новый проект урегулирования конфликта, который обсуждается с Москвой и был передан Киеву через спецпосланника Стива Уиткоффа.

По данным Reuters и Financial Times, документ включает жесткие условия для Украины — от территориальных уступок в Донбассе и сокращения армии до ограничений на вооружения и требований по изменению языковой политики. Киев официально детали не подтверждал и продолжает консультации, передает «Радиоточка НСН».

