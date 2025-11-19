СМИ: Уиткофф и Умеров пришли к пониманию по урегулированию на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров достигли «некоторого понимания» в переговорах по предлагаемому американским руководством плану урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

По данным портала, украинский президент Владимир Зеленский наделил Умерова полномочиями вести консультации по этому плану, и его замечания были учтены при подготовке документа.