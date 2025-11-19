Булыкин поддержал возвращение пива на стадионы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил в интервью «Газете.Ru», что выступает за принятие законопроекта о разрешении продажи пива на спортивных аренах. Он отметил, что дополнительные доходы от реализации напитков могли бы стать источником финансирования для развития детско-юношеских футбольных академий.

По словам Булыкина, возвращение пива положительно отразится как на болельщиках, так и на клубах, которым это даст возможность увеличить выручку. Он напомнил, что крупные пивоваренные компании традиционно являются глобальными спонсорами международных футбольных турниров, а значит, их присутствие на стадионах могло бы принести пользу всей системе российского футбола при условии правильного распределения доходов.

Накануне инсайдер Иван Карпов сообщил, что принципиальное решение о возврате пива на арены уже принято и законопроект в ближайшее время может быть одобрен Госдумой.

Запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах действует в России с 2005 года, исключение было сделано только на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
