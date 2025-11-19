Маликов признался на премии «Все Цвета Джаза», какой концерт он хотел бы посетить
Джаз есть в любом жанре, но есть особенный музыкант, которого не удалось увидеть, заявил спецкору НСН Дмитрий Маликов.
Джаз пронизывает все жанры, но только некоторые исполнители особенно запоминаются, рассказал певец и композитор Дмитрий Маликов в разговоре со специальным корреспондентом НСН.
В театре «ОДЕОН» в Москве началась XI церемония вручения ежегодной премии «Все Цвета Джаза», организатором которой выступает Радио JAZZ. Маликов поделился своими эмоциями.
«Впечатления от премии — очень здорово. Я не джазовый музыкант, но джаз есть в любом направлении: в классической музыке, в неоклассике, которой я занимаюсь, в поп-музыке. Если есть такое внимание к этому жанру, то я только рад. У меня тоже есть элементы джазовые в моей программе, я очень рад послушать хороший джаз. Это и Игорь Бутман, и Сережа Мазаев. Он играет на кларнете и пришел, как и я, из эстрады в классическую музыку. Мы кочуем оттуда, зато нам не скучно. Я всю жизнь кочую, учился в консерватории, а работал на стадионе. Это моя судьба такая, а не какой-то кризис среднего возраста», — подчеркнул он.
Маликов также выразил сожаление, что не смог посетить особенный джазовый концерт в Москве.
«Ты идешь на имя, которое послушал дома, а потом решил пойти на выступление. Джаз бывает разный: сложный, современный, традиционный блюз, с вокалом, с какими-то музыкальными инструментами, с оркестром или без него. Я очень жалею, что не попал на концерт американского джазмена Пата Метени в 1987-м году на стадионе Динамо. Там был потрясающий концерт, и совсем не было людей. Но я тогда даже не знал про него», — рассказал он.
Ранее звездный юрист Екатерина Гордон рассказала специальному корреспонденту НСН, почему джаз является революционной музыкой.
