Фукуок стал одним из самых востребованных зимних направлений у россиян

Вьетнам вышел в число лидеров по бронированиям зарубежных зимних туров среди россиян, причем основной интерес сместился с Нячанга на остров Фукуок. Об этом NEWS.ru рассказала глава туркомпании Ксения Переина, отметив, что всплеск спроса связан с открытием прямых авиарейсов.

По ее словам, Фукуок отличается благоприятными погодными условиями: высокий сезон длится с ноября по март — начало апреля, тогда как в Нячанге в это время идут дожди и штормит море.