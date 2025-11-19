Фукуок стал одним из самых востребованных зимних направлений у россиян

Вьетнам вышел в число лидеров по бронированиям зарубежных зимних туров среди россиян, причем основной интерес сместился с Нячанга на остров Фукуок. Об этом NEWS.ru рассказала глава туркомпании Ксения Переина, отметив, что всплеск спроса связан с открытием прямых авиарейсов.

По ее словам, Фукуок отличается благоприятными погодными условиями: высокий сезон длится с ноября по март — начало апреля, тогда как в Нячанге в это время идут дожди и штормит море.

На острове же устанавливается стабильная солнечная погода.

Переина уточнила, что перелеты из Москвы на Фукуок выполняются реже, что делает направление более дорогим. По ее оценке, тур для двоих на девять ночей в феврале по системе «все включено» в качественном четырехзвездочном отеле будет стоить около 334 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Анастасия Александрова/НСН
