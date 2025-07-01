В агентстве Sputnik в Москве ранее сообщали об отсутствии связи с редакцией Sputnik Азербайджан.

В тот же день в Азербайджане была задержана сотрудница Ruptly, редактор, пребывавшая там с частным визитом, сообщили РИА Новости в редакции Ruptly. Детали и обстоятельства задержания выясняются. Известно, что журналист Айтекин Гусейнова, 1998 года рождения, являющаяся редактором видеоагенства Ruptly, по просьбе агентства доехала до офиса Sputnik Азербайджан в Баку, чтобы снять с улицы проходящие в здании обыски, после чего была задержана без объяснения причин.

Также в Баку подготовили самый неожиданный ответ на действия Москвы, с которыми не согласны. Так, в Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России. Ее вес составил 639 килограммов. Утверждается, что по результатам лабораторных исследований отобранных образцов в продукции выявлены опасные для здоровья микроорганизмы. О каких именно бактериях идёт речь, не уточняется.

29 июня Министерство культуры Азербайджана заявило об отмене в стране всех культурных мероприятий по линии российских государственных и частных учреждений.

ПОВОД И ОТВЕТ МОСКВЫ

Поводом для такого решения названы действия российских правоохранительных органов в Екатеринбурге, где была пресечена деятельность этнической группировки. Ранее Баку официально выразил протест в связи с действиями силовиков, утверждая, что в ходе спецоперации двое граждан Азербайджана погибли и несколько человек получили травмы. Позднее сообщалось, что фигуранты дела о заказных убийствах в Екатеринбурге были причастны к делу о массовом отравлении алкоголем в 2021 году на Урале, в результате которого погибли 44 человека.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее отмечала, что задержания членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге были осуществлены в рамках расследования уголовных дел, связанных с тяжкими преступлениями. Она также сообщила, что временный поверенный в делах России в Азербайджане Петр Волоковых, приглашённый в МИД страны 28 июня, предоставил азербайджанской стороне исчерпывающие разъяснения по данному вопросу и подтвердил, что ситуация находится под контролем российских правоохранительных органов.

На фоне такой реакции от официального Азербайджана и СМИ страны Азербайджанская община России в своем Telegram-канале выступила с соответствующим обращением, в котором критикуется подход и политика официального Баку к ситуации и России.

«Статья Azertag, направленная против Российской Федерации, не имеет ничего общего с намерением помочь азербайджанцам на Урале», - говорится в сообщении.

Также в диаспоре призвали официальный Баку сосредоточиться на дипломатических отношениях с РФ и помощи соотечественникам, а также подчеркнули, что все неосторожные высказывания в Баку, в том числе от азербайджанских журналистов, приходится расхлебывать диаспоре в РФ.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Азербайджан специально пытается ссориться с Россией под влиянием третьих стран, Москва должна учитывать этот выбор Баку и делать выводы, заявил НСН политолог и экономист Александр Дудчак. Он уверен, что власти Азербайджана просто нашли повод для «конфликта».