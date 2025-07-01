«Дорого обойдется!»: В Азербайджане абсурдно мстят России за рейд в Екатеринбурге
В Азербайджане задерживают российских журналистов и даже уничтожили партию луковых колец из России. При этом выяснилось, что задержанные в Екатеринбурге члены ОПГ причастны к гибели 44 человек.
Отношения между Баку и Москвой продолжают накаляться. В Азербайджане делают все, чтобы привлечь внимание к «антироссийской» повестке, намекая на свое недовольство рейдом в Екатеринбурге, «месть» Баку переходит все границы. При этом выяснилось, что задержанные в Екатеринбурге члены ОПГ причастны к гибели 44 человек.
ЗАДЕРЖАНИЯ ЗА ЗАДЕРЖАНИЯ
Накануне сообщалось, что следственные мероприятия проводятся в офисе российского агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку. Как сообщил портал Minval, сотрудники агентства продолжали работу, получали зарплату и посещали мероприятия несмотря на то, что в феврале МИД Азербайджана заявил о прекращении деятельности Sputnik в стране.
Азербайджанские СМИ сообщили о задержании «двух агентов ФСБ», якобы работавших в издании. Российская сторона назвала задержание двух журналистов абсурдным. В ситуации разбирается МИД РФ. Сотрудников российского посольства не допустили к задержанным.
В агентстве Sputnik в Москве ранее сообщали об отсутствии связи с редакцией Sputnik Азербайджан.
В тот же день в Азербайджане была задержана сотрудница Ruptly, редактор, пребывавшая там с частным визитом, сообщили РИА Новости в редакции Ruptly. Детали и обстоятельства задержания выясняются. Известно, что журналист Айтекин Гусейнова, 1998 года рождения, являющаяся редактором видеоагенства Ruptly, по просьбе агентства доехала до офиса Sputnik Азербайджан в Баку, чтобы снять с улицы проходящие в здании обыски, после чего была задержана без объяснения причин.
Также в Баку подготовили самый неожиданный ответ на действия Москвы, с которыми не согласны. Так, в Азербайджане уничтожили партию луковых колец из России. Ее вес составил 639 килограммов. Утверждается, что по результатам лабораторных исследований отобранных образцов в продукции выявлены опасные для здоровья микроорганизмы. О каких именно бактериях идёт речь, не уточняется.
29 июня Министерство культуры Азербайджана заявило об отмене в стране всех культурных мероприятий по линии российских государственных и частных учреждений.
ПОВОД И ОТВЕТ МОСКВЫ
Поводом для такого решения названы действия российских правоохранительных органов в Екатеринбурге, где была пресечена деятельность этнической группировки. Ранее Баку официально выразил протест в связи с действиями силовиков, утверждая, что в ходе спецоперации двое граждан Азербайджана погибли и несколько человек получили травмы. Позднее сообщалось, что фигуранты дела о заказных убийствах в Екатеринбурге были причастны к делу о массовом отравлении алкоголем в 2021 году на Урале, в результате которого погибли 44 человека.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее отмечала, что задержания членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге были осуществлены в рамках расследования уголовных дел, связанных с тяжкими преступлениями. Она также сообщила, что временный поверенный в делах России в Азербайджане Петр Волоковых, приглашённый в МИД страны 28 июня, предоставил азербайджанской стороне исчерпывающие разъяснения по данному вопросу и подтвердил, что ситуация находится под контролем российских правоохранительных органов.
На фоне такой реакции от официального Азербайджана и СМИ страны Азербайджанская община России в своем Telegram-канале выступила с соответствующим обращением, в котором критикуется подход и политика официального Баку к ситуации и России.
«Статья Azertag, направленная против Российской Федерации, не имеет ничего общего с намерением помочь азербайджанцам на Урале», - говорится в сообщении.
Также в диаспоре призвали официальный Баку сосредоточиться на дипломатических отношениях с РФ и помощи соотечественникам, а также подчеркнули, что все неосторожные высказывания в Баку, в том числе от азербайджанских журналистов, приходится расхлебывать диаспоре в РФ.
ЧТО ДАЛЬШЕ
Азербайджан специально пытается ссориться с Россией под влиянием третьих стран, Москва должна учитывать этот выбор Баку и делать выводы, заявил НСН политолог и экономист Александр Дудчак. Он уверен, что власти Азербайджана просто нашли повод для «конфликта».
«Это бандиты, которые оказывали сопротивление властям. Это ОПГ, диаспора целая, их деятельность была далека от законной. Разумеется, на территории России необходимо исполнять наши законы. Азербайджан использует эту ситуацию как повод для очередного витка напряженности в отношениях двух стран. Для этого Россия не давала никаких поводов, это умышленная политика властей Азербайджана, навеянная извне. Наши меры очень мягкие, наоборот, мы корректно обходимся с явными бандитами. Конечно, на Азербайджан влияют другие страны, власти пытаются ссориться с Россией, что невыгодно народу Азербайджана. Нам нужно адекватно оценивать их поведение, делать выводы. Хотелось бы, чтобы все это отразилось на положении диаспор, люди приезжают сюда, не хотят соблюдать наши законы. Хочется, чтобы мигрантские потоки резко сократились на этом фоне», - рассказал он.
Со своей стороны, глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу пояснил, что напряженность зародилась в отношениях двух стран давно. По его словам, конфликт можно решить только непосредственным вмешательством президента Владимира Путина.
«Между Россией и Азербайджаном давно наблюдается охлаждение, даже напряженность. Сейчас отношения в очень плачевном состоянии, это дорого обойдется. Мы должны сделать так сегодня, чтобы отношения нормализовались. Путин должен дипломатически решить этот вопрос, это возможно решить только непосредственно с руководством Азербайджана. Я очень хочу, чтобы Путин позвонил Алиеву, иначе в регионе может быть огромная война развязана», - предупредил собеседник НСН.
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