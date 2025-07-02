Ударили по иноагентам: В отрасли оценили отмену концертов в Азербайджане

Отмена концертов российских исполнителей в Азербайджане не нанесет особого ущерба тем, кто продолжает выступать в России, но будет ощутима для уехавших, заявил НСН Евгений Финкельштейн.

Артисты готовы выступать на любых рынках, но потеря Азербайджана не станет для них критической, если они востребованы в России, рассказал владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн в беседе с НСН.

В Минкультуры Азербайджана заявили об отмене всех культурных мероприятий, связанных с Россией в связи с действиями российских силовиков в Екатеринбурге 27 июня.Тогда около 50 уроженцев Азербайджана были задержаны, шестерых арестовали. В ходе рейда двое из подозреваемых скончались. Азербайджанские СМИ сообщают, что в стране уже отменяют концерты рэпера Басты (Василий Вакуленко), певца Леонида Агутина, группы «Руки Вверх!» и других исполнителей.

В Госдуме хотят привлечь Азербайджан к расследованию в Екатеринбурге
«Любой рынок для артистов безусловно важен, в том числе и Азербайджан, но санкционным это куда больше интересно, чем тому же Агутину, который чувствует себя неплохо внутри страны, поскольку иностранные звезды не приезжают, а часть наших покинула Россию. Ситуация неприятная, но не смертельная. Я думаю, что в ближайшее время все разрешится, ничего страшного не происходит, только эмоциональные обиды, а они быстро проходят. Эти действия были направлены на внутренний рынок, а не на внешний, да и самому Баку они не выгодны», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Денис Майданов заявил НСН, что Россия не будет запрещать концерты Эмина Агаларова и других азербайджанских артистов и музыкантов в ответ на действия Баку.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияАзербайджанКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры