Артисты готовы выступать на любых рынках, но потеря Азербайджана не станет для них критической, если они востребованы в России, рассказал владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн в беседе с НСН.

В Минкультуры Азербайджана заявили об отмене всех культурных мероприятий, связанных с Россией в связи с действиями российских силовиков в Екатеринбурге 27 июня.Тогда около 50 уроженцев Азербайджана были задержаны, шестерых арестовали. В ходе рейда двое из подозреваемых скончались. Азербайджанские СМИ сообщают, что в стране уже отменяют концерты рэпера Басты (Василий Вакуленко), певца Леонида Агутина, группы «Руки Вверх!» и других исполнителей.