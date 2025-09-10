«Человек может жить в любых условиях, но хочется окружать себя эстетскими вещами. Нам нужен кофе в хорошей чашке, а не в бумажном стаканчике. Живопись так и родилась — нам свойственно тянуться к прекрасному, хотеть его видеть. На мой взгляд, винил — это невероятно красивая история. Это дает возможность прикоснуться к какой-то вечности, к чему-то глобальному. Первые пластинки на виниле появились 100 лет назад, но они есть и сейчас, и останутся еще через 100 лет, даже когда будут какие-то невероятные носители. Это целый сакральный ритуал: достать пластинку, красивый проигрыватель, протереть его, поставить иглу. Это тактильное удовольствие», — отметил он.



Вадим Эйленкриг и его творческий коллектив Eilenkrig Crew представят программу «Тень твоей улыбки», посвященную юбилею дебютного альбома музыканта The Shadow of Your Smile. Знаменитая пластинка вышла в середине 2009 года. Спустя 15 лет Вадим Эйленкриг, уже в статусе хедлайнера российского джаза, выступит с концертом на сцене Московской консерватории. Зрители услышат произведения из альбома в современном звучании и новые композиции, которые музыканты готовят к выпуску в следующем году.

В рамках концерта также будет представлен лимитированный винил производства завода «Ультра Продакшн» - сборник лучших композиций за всю историю группы. Сборник получил название «Лично». В него вошли наиболее знаковые произведения из дискографии, а также новый, прежде никогда не издававшийся трек.

