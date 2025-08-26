Группа «Алиса» выпустила альбом «Гойда» на виниле

Музыканты отметили, что процесс «был долгим и дико сложным», но благодаря ему они «стали немножко инженерами, строителями» и обрели опыт.

«И это не кто-то «слепил и расплющил» винил, это мы сами! Вот этими вот руками. Так что поздравьте нас с удачей», - говорится в сообщении.

Альбом «Гойда» впервые был представлен в 2024 году. Лидер коллектива Константин Кинчев назвал его лучшим в истории «Алисы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».