Рябков: Визит Уиткоффа в Россию в силе

По словам дипломата, нет никаких поводов ставить под вопрос приезд американского чиновника.

«Это не первый приезд господина Уиткоффа в Москву. С чем он приедет, с тем мы и будем работать», - указал Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин планирует встретиться со Стивом Уиткоффом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, пишет 360.ru.

