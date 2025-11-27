Рябков: Визит Уиткоффа в Россию в силе

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию остается в силе. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, нет никаких поводов ставить под вопрос приезд американского чиновника.

«Это не первый приезд господина Уиткоффа в Москву. С чем он приедет, с тем мы и будем работать», - указал Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российского государства Владимир Путин планирует встретиться со Стивом Уиткоффом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, пишет 360.ru.

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
