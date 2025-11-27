«Бонд», Macan и Анна Асти: Стриминги назвали главных артистов 2025 года

Артисткой года стала Анна Асти, инди-группа из Башкирии «Бонд с кнопкой» признана феноменом года, главным хитом года стала песня «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto. Группой года признан хип-хоп-дуэт из Владикавказа Miyagi & Эндшпиль (настоящие имена Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев). 20-летний Ваня Дмитриенко, выпустивший с 16-летней актрисой Анной Пересильд хит «Силуэт», победил в номинации прорыв года.

Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин ранее рассказал «Радиоточке НСН» о новом альбоме и объяснил, почему отказал Дмитриенко в предложении сделать фит.

