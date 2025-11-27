«Бонд», Macan и Анна Асти: Стриминги назвали главных артистов 2025 года
Главным артистом 2025 года является рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов), считают в музыкальном сервисе VK Музыка.
В конце ноября его аналитики решили подвести итоги 2025 года, согласно которым Macan стал самым популярным артистом, а его альбом «Bratland» - релизом года, собрав на сервисе 800 млн стримов. При этом редакция VK Музыки сделала иной выбор, назвав альбомом года пластинку группы «Дайте танк (!)» под названием «Хрупко».
Артисткой года стала Анна Асти, инди-группа из Башкирии «Бонд с кнопкой» признана феноменом года, главным хитом года стала песня «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto. Группой года признан хип-хоп-дуэт из Владикавказа Miyagi & Эндшпиль (настоящие имена Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев). 20-летний Ваня Дмитриенко, выпустивший с 16-летней актрисой Анной Пересильд хит «Силуэт», победил в номинации прорыв года.
Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин ранее рассказал «Радиоточке НСН» о новом альбоме и объяснил, почему отказал Дмитриенко в предложении сделать фит.
