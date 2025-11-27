«Бонд», Macan и Анна Асти: Стриминги назвали главных артистов 2025 года

Главным артистом 2025 года является рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов), считают в музыкальном сервисе VK Музыка.

В конце ноября его аналитики решили подвести итоги 2025 года, согласно которым Macan стал самым популярным артистом, а его альбом «Bratland» - релизом года, собрав на сервисе 800 млн стримов. При этом редакция VK Музыки сделала иной выбор, назвав альбомом года пластинку группы «Дайте танк (!)» под названием «Хрупко».

«Ваня, братья и фиты»: Стриминги назвали новых звезд лета-2025

Артисткой года стала Анна Асти, инди-группа из Башкирии «Бонд с кнопкой» признана феноменом года, главным хитом года стала песня «Худи» в исполнении Джигана, Artik & Asti и Niletto. Группой года признан хип-хоп-дуэт из Владикавказа Miyagi & Эндшпиль (настоящие имена Азамат Кудзаев и Сослан Бурнацев). 20-летний Ваня Дмитриенко, выпустивший с 16-летней актрисой Анной Пересильд хит «Силуэт», победил в номинации прорыв года.

Лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин ранее рассказал «Радиоточке НСН» о новом альбоме и объяснил, почему отказал Дмитриенко в предложении сделать фит.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валентин Егоршин
ТЕГИ:Новый АльбомМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры