У молодежи сегодня действительно поменялся стиль занятий спортом: им важно надолго не привязываться к одному фитнес-клубу, комбинировать стретчинг с пилатесом и кардо и ходить заниматься рядом с домом. Об этом НСН рассказала глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Поколение Z (родившиеся в промежутке с 1997 по 2012 год) сегодня меняет взгляд на индустрию фитнеса, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на директора по маркетингу Spirit Fitness. Так, теперь они выбирают «гибкость вместо долгосрочных обязательств». Согласно внутреннему исследованию клуба, «покупатель больше не готов «замораживать» деньги на год вперед и выбирает возможность быстро менять локацию, формат занятий. Силина подтвердила этот тренд и также отметила, что число молодежи в фитнес-клубах неуклонно растет.

«По данным Национального фитнес-сообщества, с начала 2025 года открылись 509 новых объектов, значительный прирост посещаемости приходится именно на молодую аудиторию до 25 лет. Это поколение приходит в фитнес не из-за моды, а по принципу “здоровье как стиль жизни”. В крупных городах, в частности, в Москве уже до 30% новых клиентов клубов — это зумеры», - рассказала она.