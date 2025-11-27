Глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук рассказал НСН, что компании и организации часто внедряют системы доступа, не заботясь о кибербезопасности и защите, отсюда и уязвимости даже у электробусов.

В электробусах и грузовиках нашли уязвимости, которые могут сделать их объектом хакерских атак, пишут «Известия». Злоумышленники способны спровоцировать возгорание батареи или вмешаться в работу систем торможения и рулевого управления. Проблему обнаружили специалисты направления кибербезопасности транспортных средств АО «ГЛОНАСС» в ходе предварительной оценки бортового оборудования. Кравчук отметил, что это возможно, однако вряд ли хакеры будут это делать ради прибыли.

«Точно не знаю, как устроена бортовая система электробусов, скорее всего, какая-то прошивка скачивается из интернета. Если существует канал, к которому можно подключиться как к Tesla, тогда даже во всякое серверное и прочее оборудование, которое защищено, можно проникнуть и взломать. Но я не понимаю, как на этом можно заработать. Тем хакерам, которые занимаются дезорганизацией управления и влияния, это может пригодиться только для «хайпа», как создание некой опасности. Мы же говорим, что можно с помощью кибератаки остановить работу теплоэлектростанций, водоснабжения», - рассказал он.