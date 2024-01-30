Участники группы «Би-2» опровергли свою депортацию из Таиланда

Ранее издание Ynet сообщило, что четырех участников коллектива, задержанных в Таиланде, депортируют в Израиль. Так, по данным СМИ, это произошло после вмешательства МИД и посольства Израиля в Таиланде. Все семь участников коллектива являются гражданами России, однако четверо из них имеют израильское гражданство, один участник — Австралии и еще один — США.

«Друзья, просим не доверять информации из сторонних источников. На данный момент ситуация не решена. Единственный источник, обладающий полнотой информации, - это мы», - сообщили музыканты.

Накануне блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), просидевшая несколько лет назад 11 месяцев в тайской тюрьме, в интервью «Радиоточке НСН» дала советы задержанным в Таиланде музыкантам.

