Спикер парламента Армении считает, что страна вряд ли выйдет из ОДКБ и ЕАЭС

Выступая на брифинге, он прокомментировал итоги встречи президента России Владимира Путина и премьер‑министра Армении Никола Пашиняна в Москве. Симонян отметил, что разговоры о возможном выходе Армении из международных организаций иногда возникают — например, на фоне обсуждений цен на товары и газ, — но такие сценарии маловероятны.



По словам спикера, если бы власти приняли решение о повышении цен на газ для Армении, страна могла бы рассмотреть возможность выхода из ОДКБ, ЕАЭС и других структур. Однако он считает такой сценарий маловероятным, ссылаясь на конструктивный и продуктивный диалог между лидерами двух стран.



Симонян подчеркнул, что Армения не предпринимает и не планирует предпринимать каких‑либо действий против России, но при этом будет последовательно отстаивать собственные национальные интересы. Премьер‑министр Никола Пашинян по итогам визита назвал встречу «очень успешной».

Ранее член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько рассказал НСН, что выход Армении из ОДКБ может привести к масштабному конфликту в регионе с участием Азербайджана, Турции, России, Израиля и США.

