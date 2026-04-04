Худрук Театра имени Гоголя поставит «Вишневый сад»

Премьера запланирована на начало декабря 2026 года, а репетиции стартуют в сентябре, сообщил режиссёр в беседе с ТАСС.



Яковлев отметил, что этот спектакль станет его следующей премьерой после «Героя нашего времени?». Он также подчеркнул, что впервые за долгое время обращается к драматургическому материалу вместо прозы.



Состав исполнителей пока держится в секрете, за исключением одной роли: Любовь Раневскую в постановке сыграет актриса Олеся Судзиловская.

Ранее стало известно, что за январь-март 2026 года продажи билетов в театры выросли на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

