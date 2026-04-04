Худрук Театра имени Гоголя поставит «Вишневый сад»
Художественный руководитель Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Антон Яковлев анонсировал постановку «Вишнёвого сада» по одноимённой пьесе Антона Чехова.
Премьера запланирована на начало декабря 2026 года, а репетиции стартуют в сентябре, сообщил режиссёр в беседе с ТАСС.
Яковлев отметил, что этот спектакль станет его следующей премьерой после «Героя нашего времени?». Он также подчеркнул, что впервые за долгое время обращается к драматургическому материалу вместо прозы.
Состав исполнителей пока держится в секрете, за исключением одной роли: Любовь Раневскую в постановке сыграет актриса Олеся Судзиловская.
Ранее стало известно, что за январь-март 2026 года продажи билетов в театры выросли на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
