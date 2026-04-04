Житель Костромы получил 20 лет за госизмену

34‑летний А. С. Ларионов связался с представителем украинской террористической организации (запрещённой в РФ) через мессенджер Telegram. Мужчина намеревался передавать куратору фото‑ и видеоматериалы, а также содействовать действиям, угрожающим безопасности страны.



По указанию куратора Ларионов распространял в регионе пропагандистские материалы, размещённые на интернет‑ресурсах украинского вооружённого формирования. Кроме того, ему поручили составить резюме и устроиться на работу в одно из промышленных предприятий Костромской области — на этом этапе его задержали сотрудники ФСБ.



Следственный отдел УФСБ России по Костромской области возбудил уголовные дела по статье 275 УК РФ (госизмена) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Суд назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы: первые 4 года осуждённый проведёт в тюрьме, последующие 16 лет — в исправительной колонии строгого режима. Также Ларионову назначен штраф в размере 500 000 рублей.

Ранее двух россиян задержали за передачу Украине данных о российских военных объектах и местах дислокации войсковых частей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

