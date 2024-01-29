Адвокат Жорин не исключил задержание участников «Би-2» после депортации

По его мнению, скорее всего, музыкантов изначально задержат по административной статье, а затем, после доследственной проверке, будет возбуждено уголовное дело.

Юрист также не исключил, что после депортации участники «Би-2» будут сразу задержаны в рамках уголовного дела.

«Чаще применяется депортация. То есть человека задерживают в той или иной дружественной стране, а потом его депортируют. Это должно стать сигналом для всех, кто находится в опасности», — заключил Жорин.

Ранее генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов заявил, что участников группы «Би-2» депортируют из Таиланда из-за отсутствия разрешения на работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

