«Утырки и отморозки!»: Настя Рыбка объяснила «Би-2», как выжить в тайской тюрьме

Блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), просидевшая несколько лет назад 11 месяцев в тайской тюрьме, в интервью НСН дала советы музыкантам группы «Би-2», задержанным в Таиланде.

24 января «Би-2» дали концерт на Пхукете, после чего были задержаны за неправильно оформленные документы. Первую ночь музыканты провели в камере полицейского участка, потом состоялся суд, им выписали штраф, затем перевезли в Бангкок, где они, по некоторым данным, содержатся в ужасных условиях в открытой клетке, набитой голыми людьми.