«Утырки и отморозки!»: Настя Рыбка объяснила «Би-2», как выжить в тайской тюрьме
"Понторезов" могут побить и добавить срок, поэтому музыкантам не стоит орать, что они звезды, сказала в эфире НСН Настя Рыбка, отметив, что обычная тюрьма безопаснее иммиграционной.
Блогер Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), просидевшая несколько лет назад 11 месяцев в тайской тюрьме, в интервью НСН дала советы музыкантам группы «Би-2», задержанным в Таиланде.
24 января «Би-2» дали концерт на Пхукете, после чего были задержаны за неправильно оформленные документы. Первую ночь музыканты провели в камере полицейского участка, потом состоялся суд, им выписали штраф, затем перевезли в Бангкок, где они, по некоторым данным, содержатся в ужасных условиях в открытой клетке, набитой голыми людьми.
«Там у тебя нет прав. Если орать про то, что они звезды и с ними так нельзя - можно стать игрушкой. Там люди годами сидят, им скучно. В целом много адекватных, но как в любом месте: если ты нормальный, то и к тебе относятся нормально. Понторезов могут побить и срок добавить. В плане совета - пусть через консула все решают, не стоит кичиться баблом. Можно выделить тысяч 100 на улучшение условий, но, скорее всего, возьмут деньги и кинут. Советую не драться, ждать депорта», - сказала Рыбка.
При этом она отметила, что не сидела в клетке под палящим солнцем.
«В IDC (иммиграционная тюрьма – прим. НСН) я провела месяц или полтора, всего у нас было 11 месяцев: 9 тюрьмы, остальное - полицейские участки и IDC. Там ситуация от этажа зависит: снизу мрази, наверху получше контингент. В тюрьме стараются не "выделываться", потому что репутация влияет на срок. В IDC народ похуже, контроля меньше, там местные утырки, отморозки, бомжи. Ночью полиция тупо уходит, да и днем им на тебя наплевать. В тюрьме лучше, безопаснее. Если деньги есть, там вполне нормально, можно купить еду. Ну мыться придется на унитазе из ведра, да. Спят на полу, одеяла грязные. Людей может быть много, смотря какая тюрьма. У мужчин могут быть похуже условия, но вроде на солнце никого не держали, если говорить про IDC», - заключила собеседница НСН.
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в 2018 году попала в тюрьму в Таиланде по делу о нелегальном «секс-тренинге». Спустя 11 месяцев ее отпустили, а в январе 2019 года она вернулась в Россию.
Последняя официальная информация пришла от «Би-2» 28 января. Музыканты написали в соцсетях, что их задержание может быть связано с «давлением извне» из-за творчества, взглядов и позиции. При этом отмечается, что солисты и основатели группы, Лёва (признан в России иноагентом – прим. НСН) и Шура, — не граждане РФ. Задержаны все участники группы, среди которых граждане России, Израиля и Австралии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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