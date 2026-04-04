В стационарах Ульяновской области остаются 23 пострадавших в ЧП на ж/д путях
После схода вагонов поезда в Ульяновской области 23 человека, включая 5 детей, остаются на лечении в стационарах. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
По его словам, состояние одного взрослого пациента оценивается как тяжёлое, остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Специалисты федеральных центров Минздрава России провели телемедицинские консультации, а вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в результате схода с рельсов шести вагонов поезда «Москва – Челябинск» пострадали 35 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
