Венгерский танц‑детектив по Агате Кристи откроет юбилейный сезон Dance Open
4 апреля в Санкт‑Петербурге стартует юбилейный, 25‑й сезон Международного фестиваля балета Dance Open.
Открытием станет российская премьера танц‑детектива «Десять маленьких грехов» — постановки венгерской компании Inversedance под руководством Золтана Фодора, созданной по мотивам романа Агаты Кристи.
По информации пресс‑службы, в 2026 году в программе фестиваля участвуют творческие коллективы, артисты и постановщики из 10 стран: Франции, Испании, Италии, Венгрии, Мексики, Китая, Кубы, Аргентины, Канады и России.
Традиционной площадкой мероприятия выступит историческая сцена Александринского театра. Фестиваль не только демонстрирует разнообразие национальных танцевальных традиций, но и укрепляет профессиональные связи, подтверждая, что язык танца остаётся универсальным средством общения.
Ранее премьер балета Большого театра Игорь Цвирко резко раскритиковал высказывания голливудского актёра Тимоти Шаламе о невостребованности балета и оперы в современном мире, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА
- В Новороссийске обломки дрона попали в многоквартирный дом