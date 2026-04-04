Венгерский танц‑детектив по Агате Кристи откроет юбилейный сезон Dance Open

Открытием станет российская премьера танц‑детектива «Десять маленьких грехов» — постановки венгерской компании Inversedance под руководством Золтана Фодора, созданной по мотивам романа Агаты Кристи.



По информации пресс‑службы, в 2026 году в программе фестиваля участвуют творческие коллективы, артисты и постановщики из 10 стран: Франции, Испании, Италии, Венгрии, Мексики, Китая, Кубы, Аргентины, Канады и России.



Традиционной площадкой мероприятия выступит историческая сцена Александринского театра. Фестиваль не только демонстрирует разнообразие национальных танцевальных традиций, но и укрепляет профессиональные связи, подтверждая, что язык танца остаётся универсальным средством общения.

Ранее премьер балета Большого театра Игорь Цвирко резко раскритиковал высказывания голливудского актёра Тимоти Шаламе о невостребованности балета и оперы в современном мире, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

