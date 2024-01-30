СМИ: задержанных в Таиланде участников «Би-2» депортируют в Израиль

Четырех участников российской музыкальной группы «Би-2», задержанных в Таиланде, депортируют в Израиль, сообщает издание Ynet.

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Это произошло после вмешательства МИД и посольства Израиля в Таиланде. Все семь участников коллектива являются гражданами России, однако четверо из них имеют израильское гражданство, один участник — Австралии и еще один — США.

Отмечается, что согласно процедуре, их должны депортировать в страну, по паспорту которой они въехали в Таиланд. Четверо музыкантов уже купили билеты в Израиль, их депортируют 30 января.

Звёздный адвокат Сергей Жорин допустил, что участники группы «Би-2» по возвращении в Россию не смогут избежать уголовной ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИзраильТаиландМузыкантыБи-2

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