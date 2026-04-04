ВС РФ поразили объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов

По информации Минобороны РФ, в течение прошедших суток ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Вооружённых сил Украины.

В сообщении ведомства уточняется, что поражение нанесено также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средства поражения: оперативно‑тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Ранее в Сумской области российский истребитель Су-34 ликвидировал взвод ВСУ в подземном бункере, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
